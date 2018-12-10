Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должника



Накануне в реке Медведица Жирновского района области был обнаружен труп мужчины со следами побоев. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по горячим следам были задержаны двое местных жителей: 37-летний сотрудник местной охраной фирмы и его 30-летняя сожительница. Женщина, в отличии от ее сожителя, созналась в том, что они со своим сожителем избили мужчину, а когда поняли, что он умер — бросили тело в реку.

Следствие выяснило — мужчина после избиение был еще жив. При этом у него уже были сломаны ребра и произошел разрыв печени.

Совершили преступление подозреваемые во время распития спиртных напитков. И мотивом стал старый конфликт из-за долга. Погибший долго не отдавал занятые деньги охраннику и его спутнице.

Подозреваемые сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Максимальное наказание- 15 лет лишения свободы.