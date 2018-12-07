Здравоохранение

В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываются

Здравоохранение 07.12.2018 14:01
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07.12.2018 14:01


Несколько аптек в Волгограде и области подверглись оптимизации. Как следует из приказа, опубликованного сегодня на официальном сайте облздрава, прекращена деятельность муниципального унитарного предприятия "Социальная аптека N240" по улице имени Николая Отрады, 1а: оно лишено лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и путем реорганизации присоединено к другой аптеке. Та же ситуация у "Социальной аптеки №25" по проспекту Металлургов, 10, муниципального предприятия "Аптека № 22" по улице Удмуртская, 31, "Социальной аптеки № 37" по проспекту имени маршала Советского Союза Жукова, 169. Среди лицензиатов,  прекративших действие лицензии - муниципальное унитарное предприятие "Аптека N28" по улице 40 лет ВЛКСМ,12, Логовское потребительское общество в Иловлинском районе, которое также прекратило деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
А такие аптеки, как ООО "Всегда здоров" по улице имени академика Бардина, 6, ООО "ФАРМ-МАРКЕТ" по улице имени Рокоссовского, 58, ООО "БАЛТИКА плюс" по проспекту имени Ленина, 86, закрылись вовсе.

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