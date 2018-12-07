Саперы обезвредили под Волгоградом 48 снарядов времен войны

Происшествия 07.12.2018 11:49
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07.12.2018 11:49
Минометные снаряды 82-мм калибра в количестве 48 штук в поле вблизи поселка Западновка Городищенского района нашел местный житель. как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, мужчина наткнулся на боеприпасы времен Великой Отечественной войны в ходе проведения сельскохозяйственных работ. Специалисты группы разминирования соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, осмотрели находки и приняли решение обезвредить их на месте. После оцепления периметра боеприпасы были извлечены из земли и уничтожены путем подрыва накладным зарядом.
На данный момент это самая крупная находка, уничтоженная военными саперами за последние три месяца текущего года.
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