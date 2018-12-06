В Волгограде похитители люков перевозили краденое на такси

Происшествия 06.12.2018 16:16
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06.12.2018 16:16
Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже канализационных люков. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, информацию о том, что на улице Академика Богомольца совершена кража черного металла, получили находящиеся на маршруте патрулирования старшие сержанты полиции Андрей Копейкин и Александр Пацков. Как было установлено, злоумышленники воспользовались для перевозки краденого автомобилем с логотипом такси, который вскоре и блокировали росгвардейцы на одном из оживленных перекрестков. Задержанными оказались водитель службы такси, 58-летний житель Волгограда, а также двое его 35-летних приятелей. В багажнике машины правоохранители обнаружили 5 чугунных похищенных крышек люков. Для дальнейшего разбирательства подозреваемые в уличной краже были переданы прибывшим сотрудникам полиции.
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