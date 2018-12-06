Общество 06.12.2018 08:58
1545 21
06.12.2018 08:58
Андрей Веселков освобожден от должности руководителя инспекции госжилнадзора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, он перешел на другую работу.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29897 11
17.11.2018 16:54
15383 0
06.11.2018 16:04
16906 76
В Волгоградском УФАС попросили «ЕР» повлиять на депутатов "с пониженной социальной ответственностью"06.12.2018 09:22
Залитый подвал дома обошелся волгоградской УК в четверть миллиона рублей05.12.2018 22:06
Трассы Волгоградской области этой ночью могут покрыться льдом05.12.2018 20:59
В Волгограде скоростные трамваи встали из-за одного неисправного вагона05.12.2018 19:44
В Волгоградской области на Гремячинском ГОКе случился свадебный бум05.12.2018 17:23
В Волгоградской области готовы бескорыстно признать «Детей войны»05.12.2018 16:14
В Волгограде у алкоголика отобрали лицензию на оружие05.12.2018 15:10
Волгоградская областная дума нанимает «посредников» для пиара в районных газетах05.12.2018 14:39
Волгоградский аэропорт ждет директив по присвоению нового имени воздушной гавани05.12.2018 12:50
Жители Калача-на-Дону вышли на пикет в Волгограде против признания их домов "аварийными"05.12.2018 11:26
Почти 24 тысячи волгоградцев выбрали имя аэропорту05.12.2018 08:43
Застройщику многоэтажек в Волгограде и Волжском запретили брать деньги с дольщиков04.12.2018 14:35
В Волгограде коллективный труд педагогов и литераторов отметят премиями04.12.2018 13:22
Чиновник администрации Волгоградской области выбрал «мусорного» регоператора и ушел туда работать04.12.2018 13:01
В Волгограде новобранцев и военную технику окропили святой водой04.12.2018 11:56
Реклама