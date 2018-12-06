Общество

Место руководителя госжилинспекции Волгоградской области стало вакантным

Общество 06.12.2018 08:58
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06.12.2018 08:58


Андрей Веселков освобожден от должности  руководителя инспекции госжилнадзора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, он перешел на другую работу. 

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