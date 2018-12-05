



О работе депутатов регпарламента будут регулярно узнавать в течение будущего года жители районов и городских округов Волгоградской области, а также – регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение об открытом конкурсе размещено на сайте госзакупок. Волгоградская облдума заказала услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим изданиям на изготовление печатных материалов о деятельности регпарламента.

Деньги выделены практически на каждый район и городской округ, а также на регионы ЮФО, всего на эти цели из областного бюджета уйдет более 7 миллионов рублей. Материалы о деятельности думы, согласно техзаданию, не должны являться рекламой, зато должны содержать социально значимую информацию для населения. Кроме того, недопустима дискредитация физических и юридических лиц, представителей общественности, объединенных по политическим убеждениям и верованиям. Также материалы не должны содержать призыва к насилию и свержению существующего строя.



