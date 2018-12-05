Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградок





В Волгограде задержан мужчина, который напал на двух 17-летних девушек и ранил ножом 37-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, нападения произошли в начале ноября в Красноармейском районе. 17-летним девушкам удалось оказать злоумышленнику сопротивление и вырваться, а третья - 37-летняя женщина – с ножевыми ранениями была госпитализирована. Каждая из потерпевших во всех случаях описала полицейским схожие приметы нападавшего. Накануне оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за угон и разбои житель Красноармейского района. Из мест лишения свободы он освободился в феврале этого года. Мужчина сознался в содеянном и находится под стражей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ – «Побои», ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством», ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».