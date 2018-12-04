До окраин Волгограда добрались удлиненные маршруты

Общество 04.12.2018 11:27
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04.12.2018 11:27
С сегодняшнего дня начал действовать скорректированный маршрут 8С «Авиагородок» - «ТРК «КомсоМолл», который будет проходить через 5 районов Волгограда. Теперь жители отдаленного от Второй продольной магистрали частного сектора смогут забыть о проблемах, с которыми сталкивались ранее, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. По новому направлению, с остановками на улицах Писемского и Тополевая в Кировском районе Волгограда, отправились порядка 36 микроавтобусов.
В схеме маршрута после остановки «Химгородок» появится сразу три новых остановочных пункта: «Детский комбинат», «Гимназия №9» и «Библиотечная», после транспорт поднимается по улице Тополевая до магистрали и идет до конечной остановки «КомсоМолл» по уже привычному маршруту. Обновленное вспомогательное направление повысило транспортную доступность жилого массива, а также создало регулярное сообщение до основных транспортных узлов в центральной части города.
По продленным маршрутам также отправились автобусы №№35 и 65: на обоих муниципальных направлениях появятся два новых остановочных пункта на территории торгового комплекса в микрорайоне Тулака в Советском районе. В Центральном районе вспомогательный маршрут № 75 также дополнительно охватил порядка 1 км участка улицы Пархоменко, где ранее не проходили маршруты общественного транспорта. В Красноармейском районе микроавтобусы стали ходить по обновленному вспомогательному маршруту № 83 «А», который теперь охватывает свыше 20 социальных объектов, в том числе ряд крупных медучреждений. До остановки «Пл. Возрождения» был продлен вспомогательный муниципальный маршрут №43. Общественный транспорт связал отдаленный микрорайон Тракторозаводского района с крупным пересадочным узлом «Пл. «Возрождения», в том числе обеспечив жителей протяженной улицы им. Таращанцев прямым маршрутом до Первой продольной магистрали. Увеличен и автобусный маршрут № 59 - подвижной состав теперь следует от остановки «61-я школа» в Тракторозаводском районе до остановки «Технологический колледж» в Дзержинском районе. Для обеспечения транспортной доступности были продлены два автобусных направления: № 79 в Красноармейском районе до поселка им. Сакко и Ванцетти и 98 маршрут в Дзержинском районе до жилого комплекса «Бейкер Стрит».
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