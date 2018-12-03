Происшествия 03.12.2018 13:54
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03.12.2018 13:54
Полицейские задержали в Красноармейском районе 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже канализационных люков. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, его поймали с поличным. Мужчина привез в пункт приема металла два похищенных люка и был задержан. Установлено, что он "обезглавил" канализационные колодцы на улице Остравской. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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