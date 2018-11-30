В Волгограде за уклонение от уплаты 50 млн рублей налогов коммерсанта отправили в тюрьму

Расследования 30.11.2018 12:34
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30.11.2018 12:34
Сегодня приговором Красноармейского районного суда Волгограда соучредитель и бывший гендиректор ООО «Волгоградская промышленная компания» Владимир Карпович признан виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии общего режима.
В 2013-2015 годах бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем включения в декларации заведомо ложных сведений. Коммерсант заявил в налоговый орган о том, что его компании оказывались услуги фирмами, которые, как выяснилось, деятельность вообще не вели.Таким способом бизнесмен сэкономил свыше 50 млн рублей. Вину в содеянном Карпович признал частично.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Красноармейского района.
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