Роскачество рекомендует сок «Сады Придонья»





По результатам проверки 33 торговых марок яблочного сока продукция от компании «Сады Придонья» в числе лучших.

На экспертизу попали как российские соки, так и соки из Армении, Беларуси, Сербии и Франции. Испытания проводились по 38 показателям качества и безопасности, включая физико-химический анализ и органолептический.

«Стандарт Российской системы качества для яблочного сока содержит дополнительные требования к физико-химическим показателям (количеству глюкозы, фруктозы, сахарозы, сорбита и яблочной кислоты), характерным для яблочного сока.— прокомментировали в Роскачестве. — Также в яблочном соке, претендующем на российский Знак качества, недопустимы консерванты, красители и подсластители».

По результатам исследований, все проверенные яблочные соки – безопасны, сообщили ИА «Высота 102» пресс-службе компании «Сады Придонья». В них не было нитратов, пестицидов, тяжелых металлов, микотоксина патулина (грибов, которые образуются в виде белых шариков на сгнивших яблоках). Не было никаких нарушений и по микробиологии: не обнаружены неспорообразующие микроорганизмы, плесень и дрожжи.

Все это означает, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок. Но не обошлось и без замечаний: так, продукция нескольких торговых марок оказалась вовсе не соками, как заявлено на упаковке, а сокосодержащими напитками. В шести случаях было зафиксировано повышенное содержание солей натрия в воде, которую используют при приготовлении восстановленного сока.

В своем заключении специалисты Роскачества указали 21 из 33 участников испытаний, которые показали хорошие результаты, в числе лидеров соки от российского производителя «Сады Придонья», набравшие максимальное количество оценок по результатам всех тридцати восьми испытаний.

Для справки: Роскачество – первая и единственная в России национальная система мониторинга, сравнительных испытаний, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



