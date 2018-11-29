Проекты газификации отдаленных сел Волгоградской области «покрываются пылью»

Экономика 29.11.2018 14:00
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29.11.2018 14:00
Проекты газификации 33 сел Волгоградской области, разработанные в 2012 году, до сих пор не реализованы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение КСП региона ко второму чтению бюджета области на 2019 год. Всего на эти цели было направлено свыше 100 млн рублей. Контрольно-счетная палата региона обеспокоена тем, что казенные средства потрачены впустую. Аудиторы рекомендовали комитетам строительства, а также ЖКХ и ТЭК провести инвентаризацию нереализованных проектов и незавершенных объектов строительства «с целью их дальнейшего использования и недопущения неэффективных бюджетных вложений». Примечательно, что большая часть лежащих мертвым грузов проектов не реализуются ввиду отсутствия межпоселковых газопроводов, которые ранее строил «Газпром».
В 2019 году на газификацию 10 населенных пунктов Волгоградской области в проекте бюджета региона заложено 76,3 млн рублей. Уровень газификации сельской местности Волгоградской области составляет 68,8%, городов и поселков городского типа – 90,1%
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