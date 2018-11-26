И третий пошел: Волгоградский облсуд отпустил домой Евгения Щура





Волгоградский облсуд отпустил третьего фигуранта уголовного дела по мошенничеству с автостраховками под домашний арест. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Евгений Щур так же, как и Федор Литвиненко и Алексей Зверев, будет знакомиться с томами уголовного дела в домашних условиях. Мера пресечения установлена до 26 января.

Напомним, в прошлую пятницу под домашний арест из зала суда поехал Федор Литвиненко. Сегодня облсуд изменил меру пресечения на домашний арест и Алексею Звереву. Евгений Щур мог бы выйти на свободу еще в пятницу, однако помешала этому неопределенность с его загранпаспортом – его не могли найти. Сегодня выяснилось, что загранпаспорт Евгений Щура был изъят у него во время обыска.