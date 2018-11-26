И третий пошел: Волгоградский облсуд отпустил домой Евгения Щура

Расследования 26.11.2018 12:22
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26.11.2018 12:22
Волгоградский облсуд отпустил третьего фигуранта уголовного дела по мошенничеству с автостраховками под домашний арест. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Евгений Щур так же, как и Федор Литвиненко и Алексей Зверев, будет знакомиться с томами уголовного дела в домашних условиях. Мера пресечения установлена до 26 января.
Напомним, в прошлую пятницу под домашний арест из зала суда поехал Федор Литвиненко. Сегодня облсуд изменил меру пресечения на домашний арест и Алексею Звереву. Евгений Щур мог бы выйти на свободу еще в пятницу, однако помешала этому неопределенность с его загранпаспортом – его не могли найти. Сегодня выяснилось, что загранпаспорт Евгений Щура был изъят у него во время обыска.
Федор Литвиненко, Алексей Зверев и Евгений Щур находились под стражей уже 22 месяца в рамках предварительного следствия. Их защитники утверждали, что обвинений так много, что знакомиться с материалами дела они будут очень долго. Домашний арест, по мнению адвоката, ускорит этот процесс в 6-7 раз.
Фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества и многомиллионном мошенничестве с автостраховками. По версии следствия, коммерсанты выкупали у автолюбителей права на требования от страховых компенсаций за ДТП и через суд добивались гораздо больших выплат. На владельцев машин в дальнейшем оформлялись фиктивные аварии и суммы прибыли компании росли в геометрической прогрессии.
Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. Еще один обвиняемый Евгений Глазков скрывается от следствия и находится в розыске.
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