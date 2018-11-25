Общество

Коммунальная авария в Волгограде оставила десятки многоэтажек без тепла

Общество 25.11.2018 11:33
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25.11.2018 11:33


Аварию на магистральном трубопроводе ликвидируют в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в коммунальных службах, порыв трубы диаметром 500 мм произошел в районе ул. им. Р.Зорге. В настоящее время без тепла и горячей воды находятся десятки многоэтажек в Краснооктябрьском районе, а также два социальных объекта. По предварительной информации, в зону отключения попали порядка 5000 человек. 
В региональном управления МЧС уточнили, что без теплоснабжения находятся 18 девятиэтажных жилых домов, 1 пятиэтажный жилой дом, школа и детский сад, расположенные по ул. Рихарда Зорге, Репина, Промышленная и Нестерова. 
Проведение земляные работы, характер пообещают ликвидировать аварию к 15.00. 
В Волгограде сейчас 4 градуса ниже нуля.

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