



Аварию на магистральном трубопроводе ликвидируют в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в коммунальных службах, порыв трубы диаметром 500 мм произошел в районе ул. им. Р.Зорге. В настоящее время без тепла и горячей воды находятся десятки многоэтажек в Краснооктябрьском районе, а также два социальных объекта. По предварительной информации, в зону отключения попали порядка 5000 человек.

В региональном управления МЧС уточнили, что без теплоснабжения находятся 18 девятиэтажных жилых домов, 1 пятиэтажный жилой дом, школа и детский сад, расположенные по ул. Рихарда Зорге, Репина, Промышленная и Нестерова. Проведение земляные работы, характер пообещают ликвидировать аварию к 15.00.

В Волгограде сейчас 4 градуса ниже нуля.



