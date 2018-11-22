В Волгограде переживший 20 дней коммунального ада дом ждет заботы УК







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: жилой дом с трудом выстоял после 20 дней в пару, подрядчика капремонта с позором выгнали с объекта, «Волгоград Арене» продлили налоговые каникулы и другие темы дня.









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