Аналитика

В Волгограде переживший 20 дней коммунального ада дом ждет заботы УК

Аналитика 21.11.2018 20:02
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21.11.2018 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: жилой дом с трудом выстоял после 20 дней в пару, подрядчика капремонта с позором выгнали с объекта, «Волгоград Арене» продлили налоговые каникулы и другие темы дня.


Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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