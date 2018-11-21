В жилищном строительстве Волгоградской области наметился спад

Экономика 21.11.2018 17:03
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21.11.2018 17:03
За январь-октябрь 2018 года на территории Волгоградской области построены жилые дома общей площадью 411,4 тыс. квадратных метров, что на 13,7% меньше, чем за январь-октябрь 2017 года. Об этом говорится сегодня на официальном сайте Волгоградстата. Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», по итогам января-сентября 2018 года по объему введенного в эксплуатацию жилья регион занял третье место среди субъектов Южного федерального округа. При этом в структуре жилищного строительства значительная доля жилья - 60,4% - построена индивидуальными застройщиками.
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