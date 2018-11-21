



МУП "Метроэлектротранс" ищет свидетелей ДТП с троллейбусом, в результате которого пострадали два пассажира, сообщает ИА "Высота 102". Мужчина и женщина, ехавшие в общественном транспорте, получили ушибы в результате экстренного торможения троллейбуса.

ДТП произошло 19 ноября в 15.47 в Краснооктябрьском районе. По свидетельствам очевидцев, предположительный виновник ДТП, управляя автомобилем "ВАЗ 2115" темно-бордового цвета, в районе остановки "Пл. Возрождения" совершил резкое перестроение из соседний полосы перед близко идущим в попутном направлении троллейбусом №12.

Благодаря тому, что водитель троллейбуса своевременно применил экстренное торможение, столкновения удалось избежать. Однако пострадали пассажиры в возрасте 58 и 62 лет, которых с места ДТП доставили в больницу.

МУП "Метроэлектротранс" просит откликнуться очевидцев ДТП, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия, позвонив по телефону: 23-15-23 или 89044356381.



