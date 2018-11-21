Происшествия

В Волгограде ищут спровоцировавшего ДТП с троллейбусом водителя-лихача

Происшествия 21.11.2018 09:44
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21.11.2018 09:44


МУП "Метроэлектротранс" ищет свидетелей ДТП с троллейбусом, в результате которого пострадали два пассажира, сообщает ИА "Высота 102". Мужчина и женщина, ехавшие в общественном транспорте, получили ушибы в результате экстренного торможения троллейбуса.
ДТП произошло 19 ноября в 15.47 в Краснооктябрьском районе. По свидетельствам очевидцев, предположительный виновник ДТП,  управляя автомобилем "ВАЗ 2115" темно-бордового цвета, в районе остановки "Пл. Возрождения" совершил резкое перестроение из соседний полосы перед близко идущим в попутном направлении троллейбусом №12.
Благодаря тому, что водитель троллейбуса своевременно применил экстренное торможение, столкновения удалось избежать. Однако пострадали пассажиры в возрасте 58 и 62 лет, которых с места ДТП доставили в больницу. 
МУП "Метроэлектротранс" просит откликнуться очевидцев ДТП, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия, позвонив по телефону: 23-15-23 или 89044356381. 

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