В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушки

Общество 21.11.2018 09:00
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21.11.2018 09:00
Детские игрушки, маркировка которых не содержала информацию на русском языке о наименовании страны, дате и месте изготовления, конфискованы у предпринимателя в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, сигнал о реализации небезопасных игрушек поступил от регионального координатора "Народного контроля" партии "Единая Россия". Установлено, что предприниматель с нарушениями требований к маркировке и нанесению обязательной информации на товары торговал детскими игрушками в павильоне, расположенном на ул. 8-ой Воздушной Армии, 53. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей с конфискацией товаров. О количестве изъятых игрушек не сообщается.
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