В Волгограде осудили мошенника за продажу чужого жилья

Расследования 20.11.2018 12:38
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20.11.2018 12:38
Год в колонии общего режима проведет 28-летний волгоградец Руслан Даулеталиев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, молодой человек был признан виновным по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что Даулеталиев за 450 000 рублей «продал» комнату в общежитии. При этом недвижимость подсудимому не принадлежала, а находилась в муниципальной собственности.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Также Даулеталиев пояснил, что частично возместил потерпевшему имущественный вред в сумме 150 000 рублей. Адвокат осужденного с решением суда не согласился — подал на обжалование. Но суд оставил вердикт в силе. Так же с Даулеталиева будет взыскана оставшаяся сумма ущерба — 300 000 рублей.
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