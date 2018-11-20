Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей





За несколько месяцев до перемещения части богатейшей коллекции в здание пожарной каланчи, в Волгоградском областном краеведческом музее начали разрабатывать пошаговый план переезда. Сегодня директор учреждения культуры Анатолий Мальченко рассказал ИА «Высота 102», что сейчас подсчитывается, сколько специальных кофров нужно заказать для транспортировки особо ценных экспонатов, продумывается каждая деталь процесса упаковки, погрузки, перевозки и размещения уникальнейших артефактов, в том числе коллекции золота сарматов, ювелирных украшений, редких археологических находок, монет и оружия.





Всего в запасниках краеведческого музея более 170 тысяч исторических предметов, поэтому подготовка к частичному переезду началась заранее. По предварительной информации, экспозиции в здании пожарной каланчи, после адаптации объекта под музейное пространство, начнут работать не раньше конца следующего года. На сегодняшний день в здании каланчи полным ходом идет процесс реконструкции и началась подготовка к монтажу современной системы пожаротушения и безопасности, которая будет отвечать требованиям лучших музеев мира. Охранять будет что - специалисты Волгоградского областного краеведческого музея готовы достать из запасников ценности, которые раньше нельзя было экспонировать именно по причине отсутствия отвечающих требованиям безопасности витрин и систем охраны. В здании пожарной каланчи все это будет.





Что касается примыкающего к каланче здания гостиницы «Октябрьская», которая находится в частной собственности, то пока возможность выкупа объекта для нужд музея - это лишь мечта. Впрочем, об этом директор областного краеведческого музея Анатолий Мальченко говорит с долей оптимизма.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», после решения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова передать пожарную каланчу для нужд краеведческого музея, объект культурного наследия регионального значения на улице Коммунистической покинули размещавшиеся там организации, а затем началась масштабная реконструкция. Строительные работы, видимо, совершенно не мешают главному федеральному инспектору по Волгоградской области аппарата полномочного представителя президента в ЮФО. Его приемная все еще "держит оборону" в реконструируемом здании.

Краеведческий музей, расположенный на проспекте Ленина, 7, перевезет в здание каланчи часть своих фондов.



