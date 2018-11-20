Волгоградский стадион «Пищевик» уходит в госсобственность

Общество 20.11.2018 11:15
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20.11.2018 11:15
Обновленный стадион «Пищевик» с комплексом спортивных зданий и сооружений по ул. Баррикадная, 25, перейдет из муниципальной собственности Волгограда в собственность Волгоградской области: безвозмездное отчуждение муниципального имущества осуществляет администрация Волгограда, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в КСП города.
Данный объект с комплексом спортивных зданий и сооружений площадью 40,0 кв. метров и земельным участком площадью 14 тыс. 179 кв. м. планируется использовать для учебно-тренировочных занятий государственного автономного учреждения Волгоградской области «Спортивный клуб «Ротор» и проведения физкультурно-спортивных мероприятий. Как отмечено в пояснительной записке, вышеуказанное имущество закреплено на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Спортивный комплекс «Зенит». С обращением в адрес администрации Волгограда обратился комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.
Вместе с тем, как отметили в КСП, разработчиком не предоставлены сведения о стоимости передаваемого имущества, в том числе – земельного участка. При этом, напомнили в ведомстве, экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. Поэтому решения в этой сфере «должны быть предсказуемыми, обоснованными, исключающими произвольность и возможность злоупотреблений».
Кроме того, при передаче муниципального недвижимого имущества в государственную или федеральную собственность необходимо рассмотрения вопроса только в случае предоставления в муниципальную собственность равнозначного недвижимого имущества. Однако в материалах проекта решения информация об этом отсутствует. КСП рекомендует разработчику - департаменту муниципального имущества администрации Волгограда учесть замечания к проекту решения волгоградской городской думы «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной собственности Волгограда в собственность Волгоградской области муниципального имущества» и устранить их.
Напомним, стадион «Пищевик» начал новую жизнь в прошлом году после реконструкции. Почти десятилетие он находился в частных руках и был заброшен. Сегодня здесь футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки со специальным покрытием, универсальное игровое поле и площадка с силовыми тренажерами, также есть место для катания на роликах и скейтбордах, а зимой заливается каток.
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