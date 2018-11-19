В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамвая

Движение трамваев сейчас ограниченно. От станции "Ельшанка" до "Европа Сити Молл" и от остановок "ВГТЗ" до "Депо №5"

Сегодня автомобиль "Опель" в Центральном районе Волгограда врезался в трамвай и парализовал движение транспорта. Как сообщает ИА "Высота 102", водитель иномарки не справился с управлением, снес ограду и вылетел на трамвайные рельсы. Пострадал водитель и женщина на пассажирском сидении. По предварительной информации, женщина доставлена в больницу.