Происшествия
Главное

В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамвая

Происшествия 19.11.2018 18:39
423 0
19.11.2018 18:39

Сегодня автомобиль "Опель" в Центральном районе Волгограда врезался в трамвай и парализовал движение транспорта. Как сообщает ИА "Высота 102", водитель иномарки не справился с управлением, снес ограду и вылетел на трамвайные рельсы. Пострадал водитель и женщина на пассажирском сидении. По предварительной информации, женщина доставлена в больницу.
Движение трамваев сейчас ограниченно. От станции "Ельшанка" до "Европа Сити Молл" и от остановок "ВГТЗ" до "Депо №5"

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Тренер по плаванию, отбывавший срок за изнасилование школьницы, скончался в больнице Волгограда
12.11.2018 19:16
44591 4
В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)
23.10.2018 09:22
23189 26
В Волгограде новорожденные близнецы погибли во время пожара в частном доме
12.11.2018 21:08
15982 0
Происшествия
19.11.2018 15:28
Происшествия 19.11.2018 15:28
3623 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 14:59
Происшествия 19.11.2018 14:59
2466 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 14:32
Происшествия 19.11.2018 14:32
1166 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 12:51
Происшествия 19.11.2018 12:51
4735 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 12:36
Происшествия 19.11.2018 12:36
268 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 11:06
Происшествия 19.11.2018 11:06
3560 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 10:30
Происшествия 19.11.2018 10:30
8186 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.11.2018 10:03
Происшествия 19.11.2018 10:03
7288 15 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.11.2018 18:20
Происшествия 18.11.2018 18:20
9190 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.11.2018 13:31
Происшествия 18.11.2018 13:31
4864 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.11.2018 12:02
Происшествия 18.11.2018 12:02
9921 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.11.2018 11:53
Происшествия 18.11.2018 11:53
16420 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.11.2018 10:45
Происшествия 18.11.2018 10:45
3450 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.11.2018 10:41
Происшествия 18.11.2018 10:41
2200 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.11.2018 17:02
Происшествия 16.11.2018 17:02
5693 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:39
В Волгограде ДТП парализовало движение скоростного трамвая
18:03
Ситуацию на волгоградском предприятии-банкроте "Красный Октябрь" обсуждают в МосквеСмотреть фотографии
17:30
В Астраханской области установят памятник Макарычу из фильма «В бой идут одни старики»Смотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области коллекторы выбили из должников за капремонт первые миллионыСмотреть фотографии
17:00
В первом доме жилого комплекса «Парк Арена» в Волгограде продано более 70% квартирСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде управляющая компания установила видеоловушки около мусорных баковСмотреть фотографии
16:17
Густой пар окутал жилой дом в Волгограде из-за бездействия коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
15:48
В Волгоградской области юриста-мошенника отправили за решеткуСмотреть фотографии
15:28
Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализованСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде тушат пожар на складе туалетной бумагиСмотреть фотографии
14:32
В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отцаСмотреть фотографии
14:25
Волгоградская область стала благоприятной для пенсионеровСмотреть фотографии
14:19
Очередная большая пресс-конференция Путина пройдет в декабреСмотреть фотографии
13:50
Супердевочка из Волжского попала в Книгу рекордов РоссииСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом изъято около 100 кг контрабандной черной и красной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
Волгоградская область примет на временное проживание 1 тысячу иностранцевСмотреть фотографии
11:50
Суд подтвердил решение о приостановке работы полигона опасных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области проанализируют цены на лекарстваСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде задержали лжериелторов, которые «сдали» квартир на 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде снесут павильон «Ты это, заходи если че»Смотреть фотографии
10:47
Очередная УК в Волгограде и ее руководитель заплатят 150 000 рублей штрафа за плохую работуСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде число жертв в крупном ДТП на трассе-"убийце" выросло до пяти человекСмотреть фотографии
10:15
Новые жилые районы в Котельниково Волгоградской области обеспечивают современными коммуникациямиСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде 500 пациентов областной больницы эвакуировали из-за пожараСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде квартиру умершей пенсионерки обманом увели у муниципалитетаСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде отмечают 76-годовщину начала операции "Уран" под СталинградомСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области МУП незаконно качало воду из артезианских скважинСмотреть фотографии
18:20
В Волжском за выходные один подросток скончался, другой получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский «Ротор» и "Томь" обошлись без головСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапсаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 