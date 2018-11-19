Масштабный пожар на складе туалетной бумаги в Волгограде локализован











Напомним, сообщение о пожаре в промзоне на проезде Дорожников поступило оперативному дежурному в 13.34 (12.34 мск). В ликвидации возгорания участвуют сотрудники подразделения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.





Пожар на складе туалетной бумаги в Дзержинском районе Волгограда локализован на площади около 5000 кв. метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, в настоящее время идет проливка территории. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.