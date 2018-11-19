В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отца

Происшествия 19.11.2018 14:32
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19.11.2018 14:32
Сегодня ночью в больницу Волжского с многочисленными травмами доставили 55-летнего мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина пострадал от рук своей дочери. Как установили полицейские, потерпевший пришел в гости к дочке, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пытаясь на нее повлиять, потерпевший сказал, что, если она не бросит пить, то её лишат родительских прав на воспитание годовалого ребенка. В момент завязавшейся ссоры, подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом.
Женщина в содеянном призналась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание — 10 лет тюрьмы.
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