В Волжском пьяная дочь с ножом напала на своего отца





Сегодня ночью в больницу Волжского с многочисленными травмами доставили 55-летнего мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина пострадал от рук своей дочери. Как установили полицейские, потерпевший пришел в гости к дочке, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пытаясь на нее повлиять, потерпевший сказал, что, если она не бросит пить, то её лишат родительских прав на воспитание годовалого ребенка. В момент завязавшейся ссоры, подозреваемая нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом.

Женщина в содеянном призналась. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание — 10 лет тюрьмы.