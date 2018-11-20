КСП Волгограда увидела потенциал для роста доходов «Метроэлектротранса»

Экономика 20.11.2018 09:31
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20.11.2018 09:31
Ряд нарушений в учете, сохранности и использовании по назначению находящегося в хозяйственном ведении муниципального имущества выявлен контрольно-счетной палатой Волгограда в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности МУП «Метроэлектротранс» за 2017 год. Как подчеркивается в опубликованном на сайте КСП документе, - сообщает ИА «Высота 102», - не в полной мере были соблюдены принципы информационной открытости закупок, равноправия и отсутствия необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам закупок. В части проверки использования муниципального имущества установлено, что не зарегистрировано право хозяйственного ведения на часть объектов недвижимого имущества, отсутствует законное основание и правоустанавливающие документы для использования предприятием отдельных земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в хозяйственном ведении предприятия, не используются отдельные помещения, а имущество используется сторонними организациями без заключения соответствующих договоров.
По итогам проверки получения предприятием доходов от размещения рекламы на городском электрическом транспорте администрации Волгограда рекомендовано выступить с инициативой о внесении соответствующих изменений в Правила распространения наружной рекламы и рекламы на муниципальном транспорте, на станциях скоростного трамвая, так как у предприятия «есть потенциал для улучшения финансового состояния».
Копии отчета о результатах проверки направлены главе Волгограда, председателю волгоградской гордумы и в прокуратуру города. Результаты деятельности администрации Волгограда по устранению выявленных нарушений и выполнению предложений КСП будут рассмотрены в ходе проведения отдельного мероприятия внешнего финансового контроля в 2019 году.
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