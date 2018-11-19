Волгоградская область стала благоприятной для пенсионеров





Волгоградская область попала в первую десятку регионов-лидеров с самыми благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров. По данным исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг, сообщает ИА «Высота 102», в качестве индикаторов использовались девять показателей, которые оценивались в диапазоне от 1 до 100. Среди них - уровень оплаты труда пенсионеров, их занятости, доля безработицы, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте РФ, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе. В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста (мужчины – от 60 до 72 лет, женщины – от 55 до 75 лет).

В десятку лидеров по индексу вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Воронежская области Татарстан, Белгородская, Ленинградская области, Крым и Калужская область. Наименьшее значение индекса привлекательности рынка труда для пенсионеров - в республиках Тыва, Ингушетия, Чеченская республика, — отмечается в исследовании.



