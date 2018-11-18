В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапса

Экология 18.11.2018 15:33
646 0
18.11.2018 15:33
Крысы, невыносимый запах и горы мусора стали неотъемлемой частью жизни многих жителей улицы Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», около дома номер 46, рядом с Второй продольной магистралью, день за днем разрастается помойка - со всеми вытекающими последствиями. Мусор копится рядом с контейнерной площадкой, за которую отвечает управляющая организация ООО «ЖилЭксперт».
Отходы должны вывозиться ежедневно с 8.00 до 20.00. И, возможно, контейнеры действительно периодически опустошают. Но, со слов местных жителей, уже больше месяца территория рядом с контейнерной площадкой не убирается. Замусоренной выглядит вся округа.
Управляющая компания «ЖилЭксперт» несколько дней назад уже засветилась в рубрике «Доска позора». ИА «Высота 102» рассказывало о горах мусора около дома № 31 на все той же улице Штеменко. По сложившейся в Волгограде практике, недобросовестная УК чувствует себя безнаказанно и, не выполняя обязанности по уборке придомовой территории, исправно получает немалые деньги жителей.
Реклама
Популярное по теме
27.10.2018 17:11
5792 0
05.11.2018 10:59
2670 0
25.10.2018 11:25
6348 4
В Волгограде по настоянию людей в погонах ликвидировали четыре свалки17.11.2018 19:53
В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководитель15.11.2018 16:03
Доска позора: Оживленная улица в Волгограде превратилась в мусорную свалку13.11.2018 10:56
По следам изумрудной златки: вырубку леса на острове Сарпинский прикрыли вредителем11.11.2018 15:19
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде спасают от гибели10.11.2018 12:05
Любителям экстрима въезд в Волго-Ахтубинскую пойму запрещен09.11.2018 18:26
В Волгограде в частном секторе свалки уничтожают огнем08.11.2018 15:12
Волгоградский "Красный Октябрь" умолчал про вредные выбросы07.11.2018 12:57
Волгоградскую область изучат на предмет затопления за 25 миллионов рублей05.11.2018 10:59
Феноловый туман: Жители Светлого Яра Волгоградской области требуют найти источник химического запаха31.10.2018 12:17
В Волжском нашли 13 несанкционированных свалок30.10.2018 16:17
Пыль в глаза: Пресловутой свалке на ерике в Волго-Ахтубинской пойме «сделали фасад»29.10.2018 06:10
Управляющие компании Волгограда «подложили свинью» Городищенскому району27.10.2018 17:11
Суд приостановил работу полигона опасных отходов под Волгоградом26.10.2018 17:48
Волгоградская ГК «Чистый город» держит курс на Италию25.10.2018 11:25
Реклама