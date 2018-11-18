В Волгограде улица Штеменко на грани мусорного коллапса





Крысы, невыносимый запах и горы мусора стали неотъемлемой частью жизни многих жителей улицы Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», около дома номер 46, рядом с Второй продольной магистралью, день за днем разрастается помойка - со всеми вытекающими последствиями. Мусор копится рядом с контейнерной площадкой, за которую отвечает управляющая организация ООО «ЖилЭксперт».





Отходы должны вывозиться ежедневно с 8.00 до 20.00. И, возможно, контейнеры действительно периодически опустошают. Но, со слов местных жителей, уже больше месяца территория рядом с контейнерной площадкой не убирается. Замусоренной выглядит вся округа.





Управляющая компания «ЖилЭксперт» несколько дней назад уже засветилась в рубрике «Доска позора». ИА «Высота 102» рассказывало о горах мусора около дома № 31 на все той же улице Штеменко. По сложившейся в Волгограде практике, недобросовестная УК чувствует себя безнаказанно и, не выполняя обязанности по уборке придомовой территории, исправно получает немалые деньги жителей.

