Политика

Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательстве

Политика 18.11.2018 13:34
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18.11.2018 13:34


Тамару Головачеву лишь со второго раза удалось избрать первым секретарем обкома КПРФ. Поначалу она не смогла набрать нужного количества голосов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на участников отчетно-выборной конференции, которая состоялась накануне, даже во второй раз она получила всего лишь один голос больше необходимого количества. Между тем, весь вчерашний день в Сталинградском обкоме КПРФ было по-настоящему горячо. Главная интрига, конечно, состояла в выборе лидера волгоградских коммунистов. Напомним, кандидатуры выдвигались из членов обкома КПРФ, которых в свою очередь выбрали делегаты. Первая неожиданность случилась с депутатом Волгоградской облдумы Евгением Шаманаевым – он не смог набрать нужного количества голосов делегатов и в результате не вошел в состав обкома. Тамаре Головачевой, Алексею Бурову и Михаилу Таранцову удалось заручиться поддержкой делегатов. Голоса 82 членов обкома распределились следующим образом: у Тамары Головачевой – 39, у Михаила Таранцова – 32, у Алексея Бурова – 17. Однако по результатам первого голосования у Тамары Головачевой не набралось и половины голосов членов обкома. Лишь после принятия решения о повторном голосовании ей удалось набрать на 1 голос больше. В результате первым секретарем обкома КПРФ стала Тамара Головачева.
Между тем, настроение лидеру волгоградских коммунистов явно подпортили некоторые выступающие. В частности, они резко критиковали работу обкома КПРФ – за отсутствие яркой и эффективной работы и организации протестных акций, за плачевные результаты выборов. В частности, выступающие назвали провалом выборную компанию в Волгограде. Ранее в Михайловской городской думе вместо четырех мандатов у коммунистов остался всего один. Самым эмоциональным было выступление бывшего юриста обкома КПРФ Александра Керина. Он прямо обвинил Тамару Головачеву в «сдаче» выборов, рассказав, что она неоднократно просила его «не активничать». К слову, в знак несогласия с политикой обкома КПРФ Александр Керин покинул свою должность. Откровенным было и выступление депутата Михаила Таранцова. Он заявил, что власть боится только одного кандидата от КПРФ – это его. И предложил однопартийцам подумать, как действовать дальше: или продолжать «лежать» под властью, или заявить о себе как о реальной политической силе. 
По словам собеседников ИА «Высота 102», утверждение в должности первого секретаря обкома КПРФ Тамары Головачевой, тем не менее, не прошло без сучка и задоринки, особенно учитывая ту степень работы, которая была проведена с делегатами конференции на местах. Однако отсутствие перемен в штабе волгоградских коммунистов означает одно: никаких прорывов в политической деятельности от них ждать не стоит . И предстоящие выборы в облдуму, полагают эксперты, будут ярким тому подтверждением. 

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