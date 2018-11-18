Лидера волгоградских коммунистов обвинили в предательстве





Тамару Головачеву лишь со второго раза удалось избрать первым секретарем обкома КПРФ. Поначалу она не смогла набрать нужного количества голосов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на участников отчетно-выборной конференции, которая состоялась накануне, даже во второй раз она получила всего лишь один голос больше необходимого количества. Между тем, весь вчерашний день в Сталинградском обкоме КПРФ было по-настоящему горячо. Главная интрига, конечно, состояла в выборе лидера волгоградских коммунистов. Напомним, кандидатуры выдвигались из членов обкома КПРФ, которых в свою очередь выбрали делегаты. Первая неожиданность случилась с депутатом Волгоградской облдумы Евгением Шаманаевым – он не смог набрать нужного количества голосов делегатов и в результате не вошел в состав обкома. Тамаре Головачевой, Алексею Бурову и Михаилу Таранцову удалось заручиться поддержкой делегатов. Голоса 82 членов обкома распределились следующим образом: у Тамары Головачевой – 39, у Михаила Таранцова – 32, у Алексея Бурова – 17. Однако по результатам первого голосования у Тамары Головачевой не набралось и половины голосов членов обкома. Лишь после принятия решения о повторном голосовании ей удалось набрать на 1 голос больше. В результате первым секретарем обкома КПРФ стала Тамара Головачева.

Между тем, настроение лидеру волгоградских коммунистов явно подпортили некоторые выступающие. В частности, они резко критиковали работу обкома КПРФ – за отсутствие яркой и эффективной работы и организации протестных акций, за плачевные результаты выборов. В частности, выступающие назвали провалом выборную компанию в Волгограде. Ранее в Михайловской городской думе вместо четырех мандатов у коммунистов остался всего один. Самым эмоциональным было выступление бывшего юриста обкома КПРФ Александра Керина. Он прямо обвинил Тамару Головачеву в «сдаче» выборов, рассказав, что она неоднократно просила его «не активничать». К слову, в знак несогласия с политикой обкома КПРФ Александр Керин покинул свою должность. Откровенным было и выступление депутата Михаила Таранцова. Он заявил, что власть боится только одного кандидата от КПРФ – это его. И предложил однопартийцам подумать, как действовать дальше: или продолжать «лежать» под властью, или заявить о себе как о реальной политической силе.

По словам собеседников ИА «Высота 102», утверждение в должности первого секретаря обкома КПРФ Тамары Головачевой, тем не менее, не прошло без сучка и задоринки, особенно учитывая ту степень работы, которая была проведена с делегатами конференции на местах. Однако отсутствие перемен в штабе волгоградских коммунистов означает одно: никаких прорывов в политической деятельности от них ждать не стоит . И предстоящие выборы в облдуму, полагают эксперты, будут ярким тому подтверждением.



