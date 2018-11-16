Политика

Обманутый "Первым каналом" депутат Госдумы Хинштейн пригрозил чиновникам Волгоградской области уголовным делом

Политика 16.11.2018 18:48
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16.11.2018 18:48


Сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн в эфире «Первого канала» заявил, что добьется привлечения волгоградских чиновников к уголовной ответственности. Столь резкий выпад в сторону  администрации Волгоградской области парламентарий сделал после просмотра  на ток-шоу «Время покажет» короткого сюжета, снятого в Волгограде. Анонсируя видеоролик, телеведущий Артем Шейнин заявил, что «в Волгоградской области камеры фотофиксации на дорогах, внимание, – частные».  Эту же мысль в сюжете развил и журналист. Однако эта информация является абсолютной ложью. Депутата Госдумы ввели в заблуждение – причем в прямом эфире.
В конце октября текущего года вопрос законности установки передвижных камер фиксации нарушений ПДД подняли депутаты Волгоградской облдумы. Для предметного обсуждения темы созвали совещание с участием чиновников и сотрудников полиции, курирующих сферу.  Должностные лица сообщили депутатам, что  нестационарные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения находятся в собственности у государственного казенного учреждения «Безопасный регион». Это  ведомство на конкурсной основе в рамках федерального закона №44 заключает госконтракты на обслуживание и эксплуатацию таких комплексов. Все штрафы, которые фиксируют камеры, идут в бюджет Волгоградской области, пополняя дорожный фонд. Точки дислокации камер определяет ГИБДД.
Примечательно, что журналист «Первого канала» Елена Пич пыталась попасть на совещание в облдуме, посвященное установке передвижных камер. Однако по причине отсутствия аккредитации сделать ей это не удалось. Свое негодование по этому поводу корреспондент выразила на личной странице в социальной сети. Кто знает, если бы тележурналисту разрешили съемку в регпарламенте, то позорный ляп в эфире федерального канала, возможно, и не был бы допущен. Не исключено, что материалы для ток-шоу могли готовить и другие работники телеканала. Но в любом случае СМИ обязано проверять информацию перед ее опубликованием -   тем более, перед трансляцией на всю страну.
В сюжете, который показали в ток-шоу «Время покажет»,  мужской голос корреспондента за кадром сообщил, что частные камеры видеофиксации правонарушений «стали прибыльным бизнесом в Волгоградской области». «Помимо государственных систем видеофиксации, на дорогах появились и частные камеры. А для того, чтобы заработать больше, частники предпочитают прятать системы контроля», - озвучил шокирующие факты журналист. Далее прозвучал риторический вопрос: куда уходят уплаченные водителями штрафы – в бюджет или в карманы частных фирм? На этот вопрос «Первому каналу» ответил депутат областной думы Михаил Таранцов. Он пояснил, что коммерческие структуры, с которыми заключаются соглашения по обслуживанию камер, получают более 500 млн рублей. За какой период – народный избранник не озвучил.
Участников ток-шоу видеоролик буквально шокировал. Депутат Госдумы Александр Хинштейн поспешил сделать громкое  заявление. «Камеры фиксации ПДД должны находиться в региональной собственности, - пояснил законодатель. – То, что мы видим сейчас в Волгограде – это конкретная афера и уголовно наказуемое деяние, которое, не сомневаюсь, получит свою соответствующую оценку. В рамках уголовного дела нужно разобраться о роли и участии в этом должностных лиц администрации Волгоградской области, а также сотрудников ГИБДД, потому что без их  участия камеры установлены  быть не могут», - заключил народный избранник.
Российский парламентарий из показанного в сюжете почему-то сделал вывод, что «деньги  от камер идут не в бюджет».  Хинштейн пообещал, что вместе с коллегой-депутатом Алексеем Журавлевым, который присутствовал на передаче, напишет запросы, «результатом которых станет конкретное уголовное дело».  В дискуссию включился журналист Михаил Шахназаров. По его словам, эта афера есть ни что иное, как чей-то семейный бизнес.В конце обсуждения соведущая «Время покажет» Екатерина Стриженова заявила, что будет ждать «конкретных действий»  и решений озвученных проблем.
Корреспондент ИА «Высота 102» обратился за комментарием к председателю комитета Волгоградской областной думы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрию Калашникову. Он  детально разбирался в этой теме, поэтому происходившее на ток-шоу «Время покажет» вызвало у него недоумение. «Горько, что депутат федерального уровня позволяет себе такие комментарии, не разобравшись в реальном положении вещей. Грустно также, что уважаемое СМИ «Первый канал» выпускает непроверенную информацию. Такого себе не позволяют даже волгоградские «телеграм-каналы». Если у российского парламентария есть желание рвникнуть в вопрос, то это можно сделать в спокойной трезвой обстановке без телешоу – собраться и обсудить», - заявил Калашников. Прокомментировал руководитель профильного комитета облдумы и озвученную его коллегой  сумму вознаграждения коммерсантам за аренду камер фотофиксации. 500 млн рублей, по словам депутата, это плата не в год, а за пять лет. В 2018 году, к примеру, ГКУ «Безопасный регион» заключили два контракта на обслуживание  передвижных комплексов с частными структурами на сумму в 30 млн рублей.
Правила "фотоохоты" на автолюбителей и вправду вызывают немало вопросов у граждан. Не всегда понятны выбор мест  для базирования камер, а также логика установки знаков об ограничении скорости. Однако, как верно подметил депутат Калашников, в теме нужно разбираться предметно. К слову, областные парламентарии направили ряд запросов в профильные структуры, которые должны пролить свет на "темные пятна" в этой теме.
Фото: hinshtein.ru

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