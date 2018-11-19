Экология 19.11.2018 11:50
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19.11.2018 11:50
Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление Городищенского районного суда о приостановке на два месяца деятельности ООО "ЭкоЮг" по сбросу жидких отходов в шламонакопитель. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Росприроднадзора.
Постановление о привлечении к административной ответственности было вынесено на основании ранее проведенного совместно с прокуратурой Городищенского района расследования по нарушениям, выявленным при эксплуатации объекта размещения отходов.
ООО "ЭкоЮг", известное своим злостным пренебрежением природоохранным нормам, неоднократно привлекалось к ответственности: эксплуатировало опасный шламонакопитель, при отсутствии необходимых документов, свозило отходы высоких классов опасности, в результате чего в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие обращались жители п.Орловка, вблизи которого и находится данный объект размещения отходов, который суд постановил ликвидировать еще в 2012 году. Так, летом прошлого года после очередного слива отходов 60 человек, проживающих в Орловке, обратились в ЦРБ с жалобами на плохое самочувствие. Как пояснили позже в "ЭкоЮге", в тот день предприятие приняло новый вид отходов от компании "Газпром добыча Астрахань".
Также известно, что следственный отдел ОМВД России по Городищенскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п. "б" ст. 165 УК РФ по факту хищения средств у государства в особо крупном размере, в связи с уклонением ООО "ЭкоЮг" от уплаты сборов в бюджеты различных уровней бюджетной системы РФ на сумму более 36 млн. рублей, которые с учетом пени возросли до 39 млн. рублей.
Справка. ООО "ЭкоЮг" имеет лицензию на обращение с отходами I-IV классов опасности. На территории шламонакопителя размещаются 10 видов отходов, в том числе - нефтепродукты, буровой шлам, образовавшийся при добыче калийных солей.
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