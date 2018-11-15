Владелец обанкротившегося в Волгограде "Красного Октября" больше не может содержать итальянский "Канту"
Общество 15.11.2018 14:17
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15.11.2018 14:17
Дмитрий Герасименко, который является владельцем обанкротившегося волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь", заявил о том, что больше не может содержать итальянский баскетбольный клуб "Канту". Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ.
Так, Герасименко заявил, что готов бесплатно отдать свою долю в итальянском баскетбольном клубе "Канту", так как больше не может содержать команду.
"Я обращаюсь ко всем тем, кто любит "Канту": для того, чтобы обеспечить непрерывную работу клуба, я готов выставить мою долю на рынок без какой-либо компенсации", - говорится в заявлении Герасименко на сайте "Канту".
Напомним, 8 ноября арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом и ввел на полгода конкурсное производство из-за долгов по налогам в 600 миллионов рублей. Владельцу ВМК "Красный Октябрь" Дмитрию Герасименко предъявлены обвинения по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Он заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 6 млрд рублей. В настоящее время беглый собственник предприятия-банкрота скрывается от российского правосудия на Кипре.
Известный своей любовью к баскетболу, Герасименко выкупил акции итальянского клуба "Канту". Багаж уголовных дел, возбужденных в отношении него в России, не мешали владельцу "Красного Октября" за границей жить на широкую ногу и финансировать иностранный баскетбольный клуб. Однако последние события, связанные с "Красным Октябрем", видимо, заставили Герасименко отказаться от дорогой "итальянской игрушки".
Напомним, попытки владельца "Красного Октября" самому обанкротить предприятие потерпели фиаско. В итоге судом был назначен независимый конкурсный управляющий, который заручился поддержкой руководства Волгоградской области по вопросу оздоровления металлургического комбината. Запущен процесс по возвращению "Красного Октября" в юрисдикцию Российской Федерации. Можно предположить, что это станет началом конца красивой жизни беглого олигарха.
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