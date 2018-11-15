



С просьбой к участковым оперуполномоченным полиции провести обходы домовладений и обратить особое внимание на неблагополучные семьи обратился сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает корр. ИА «Высота 102». В ходе выступления на расширенном координационном совещании по обеспечению правопорядка глава региона выразил обеспокоенность участившимися случаями гибели детей во время пожаров. «В основе своей к трагическим случаям приводит безалаберность родителей. Это очень плохо», - сказал Андрей Бочаров. По данным областного ГУ МЧС, с начала ноября в пожарах в Волгоградской области погибли 18 человек, среди них есть и малолетние дети. Почти все они находились дома без присмотра родителей.

На сегодняшнем расширенном координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области, которое проходит в ЦКЗ, присутствуют участковые оперуполномоченные полиции со всех районов, руководители органов власти региона, силовых структур, а также главы органов местного самоуправления.