Автобус насмерть сбил дорожного рабочего в Волгоградской области

Происшествия 15.11.2018 10:36
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15.11.2018 10:36
Дорожный рабочий погиб под колесами автобуса "ПАЗ" в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель автобуса, объезжая участок дорожно-ремонтных работ на 1 км автодороги "Жирновск-Линево", совершил наезд на рабочего. В результате ДТП 35-летний дорожник скончался на месте происшествия.
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 13 ДТП, в которых погибли 3 человека и 10 получили ранения.
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