Аналитика

В Волгограде "перемалывают" тяжёлое наследие бывших хозяев "Красного октября"

Аналитика 14.11.2018 20:05
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14.11.2018 20:05

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: новая жизнь старых скверов, волгоградские призывники отправятся служить в Кремлевский полк, громкое дело о мошенничестве на миллионы рублей и  другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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