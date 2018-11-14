Общество

УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечной

Общество 14.11.2018 17:50
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14.11.2018 17:50


«Похоронный вопрос» обсудили  представители УФАС и прокуратуры на заседании комитета по экологии и благоустройству волгоградской городской думы и к консенсусу не пришли. Об этом заявили сегодня ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве при  обсуждении   правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде.
Как напомнили в УФАС, городская прокуратура совместно с областной прокуратурой и Волгоградским антимонопольным органом в середине июня этого года внесла думе Волгограда и администрации Волгограда соответственно два представления о приведении принятых думой и администрацией нормативных и иных актов в сфере организации похоронного дела на территории Волгограда в соответствие с федеральным законодательством. Данные представления внесены в целях обеспечения законности на рынке ритуальных услуг в Волгограде, его демонополизации и, как следствие, на повышение доступности этих услуг (особенно в части их стоимости) для простых граждан.
Однако в ходе жарких дебатов позиция органов прокуратуры и УФАС так и не была полностью воспринята депутатами. Внесение изменений в Правила в части допуска на рынок оказания ритуальных услуг всех заинтересованных лиц, а не только группы компаний «Память» думским комитетом было отклонено. Позиция администрации Волгограда в этом вопросе аналогична. 
Так, например, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Василий Князев заявил, что администрация Волгограда в настоящее время не видит причин для изменения нормативных и иных актов в сфере организации похоронного дела на территории Волгограда ввиду отсутствия правовой альтернативы и стабильности действующей модели организации похоронного дела в Волгограде.
Как прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников,  «уже более полугода как мы совместно с прокуратурой пытаемся достучаться до городских депутатов и чиновников, но встречаем жесткое сопротивление. Кроме проведения нескольких рабочих встреч и совещаний до настоящего времени ни городской думой, ни администрацией Волгограда никаких конкретных мер по исполнению прокурорских представлений не предпринято. В настоящее время мы готовим письмо в областную думу и в местное отделение партии «Единая Россия» (ведь большинство городских депутатов представляют именно эту политическую партию) о необходимости обращения внимания на данную ситуацию в целях ее исправления».
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации  в материалах «ФАС России: Администрация Волгограда и «Память» вступили в антиконкурентный сговор», «Что-то с«Памятью» моей стало»: арбитражный суд Волгоградской области вернется к скандальному делу», «В Волгограде похоронным бюро «Память» займутся правоохранители» и многих других. А побывавший в Волгограде заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов обратил внимание на высокую стоимость похорон в городе-герое, которые, по его словам, обходятся дороже, чем в Москве. Порядок в сфере ритуальных услуг, как заявил Андрей  Цыганов, навести трудно, но можно. «Этот рынок, мягко скажем, очень  специфический. Здесь  очень часто, не только в Волгоградской области, происходят перекосы в ценообразовании. Причина в том, что  рынки монополизированы, и конкуренция не развивается», - прокомментировал он. 
 

 

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