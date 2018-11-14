Только что Центральный районный суд Волгограда отправил под арест директора и учредителя двух управляющих компаний из Волжского. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, Гасан Оруджов ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Владельца и руководителя ООО «УК «Спутник» и «Первая жилищная компания» подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УЭБиПК Волгоградской области и ФСБ по городу Волжскому была установлено: задолженность управляющих компаний Оруджова сбытовой организации за поставку электричества составляет 43 млн рублей.

На судебном процессе по ходатайству защиты Оруджова съемку для СМИ запретили. Следователь, между тем, выступил с ходатайством об избрании в отношении руководителя УК меры пресечения в виде ареста до 30 января будущего года. По его словам, вину Оруджова доказывают показаниями свидетелей - главбуха, подрядчиков и других. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще в середине сентября 2018 года. Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте. В свою очередь, представитель обвинения также просил суд оставить Оруджова под стражей. Так, сообщил он, у подозреваемого есть загранпаспорт, кроме того - в Азербайджане у него родственники, а некоторые свидетели, которые дали показания, находятся у него в подчинение и на них может быть оказано давление. В конечном итоге суд, рассмотрев все доводы, принял решение оставить Гасана Оруджова под стражей до 12 января будущего года.

На работу одной из крупнейших УК города Волжского местные жители жаловались неоднократно. В лидеры должников среди эксплуатационных организаций региона «ПАО «Волгоградэнергосбыт» включал «Спутник» еще в начале прошлого года. Однако задолженность так и не была погашена. В результате поставщик ресурса вынужден был перевести жителей домов, которые обслуживает, в частности, УК "Спутник", на прямые договоры.