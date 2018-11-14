Расследования 14.11.2018 15:50
7417 6
14.11.2018 15:50
Только что Центральный районный суд Волгограда отправил под арест директора и учредителя двух управляющих компаний из Волжского. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, Гасан Оруджов ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Владельца и руководителя ООО «УК «Спутник» и «Первая жилищная компания» подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УЭБиПК Волгоградской области и ФСБ по городу Волжскому была установлено: задолженность управляющих компаний Оруджова сбытовой организации за поставку электричества составляет 43 млн рублей.
На судебном процессе по ходатайству защиты Оруджова съемку для СМИ запретили. Следователь, между тем, выступил с ходатайством об избрании в отношении руководителя УК меры пресечения в виде ареста до 30 января будущего года. По его словам, вину Оруджова доказывают показаниями свидетелей - главбуха, подрядчиков и других. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще в середине сентября 2018 года. Адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте. В свою очередь, представитель обвинения также просил суд оставить Оруджова под стражей. Так, сообщил он, у подозреваемого есть загранпаспорт, кроме того - в Азербайджане у него родственники, а некоторые свидетели, которые дали показания, находятся у него в подчинение и на них может быть оказано давление. В конечном итоге суд, рассмотрев все доводы, принял решение оставить Гасана Оруджова под стражей до 12 января будущего года.
На работу одной из крупнейших УК города Волжского местные жители жаловались неоднократно. В лидеры должников среди эксплуатационных организаций региона «ПАО «Волгоградэнергосбыт» включал «Спутник» еще в начале прошлого года. Однако задолженность так и не была погашена. В результате поставщик ресурса вынужден был перевести жителей домов, которые обслуживает, в частности, УК "Спутник", на прямые договоры.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
39204 0
04.11.2018 12:21
35067 2
16.10.2018 15:04
13980 16
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебош14.11.2018 16:50
Расследования 14.11.2018 16:50
450 1 Обсудить
В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детей14.11.2018 14:32
Расследования 14.11.2018 14:32
636 2 Обсудить
В обществе рыболовов и охотников незаконно раздавали разрешения на отстрел зверей в Волгоградской области14.11.2018 13:08
Расследования 14.11.2018 13:08
1485 4 Обсудить
Стало известно, кто из волгоградских чиновников переселится в здание за 300 миллионов рублей13.11.2018 17:10
Расследования 13.11.2018 17:10
7119 13 Обсудить
В Волгограде мошенники не добились оправдания за инсценировку ДТП с эксклюзивными авто13.11.2018 16:20
Расследования 13.11.2018 16:20
2997 0 Обсудить
Бюджет Волгоградской области "вошел в долю" в покупке недвижимости на треть миллиарда рублей13.11.2018 15:06
Расследования 13.11.2018 15:06
5105 8 Обсудить
В Волгоградской области бдительный таксист спас пенсионерку от мошенников13.11.2018 13:50
Расследования 13.11.2018 13:50
2328 3 Обсудить
Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцев13.11.2018 12:09
Расследования 13.11.2018 12:09
3378 16 Обсудить
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героина12.11.2018 15:34
Расследования 12.11.2018 15:34
2801 3 Обсудить
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)12.11.2018 14:53
Расследования 12.11.2018 14:53
15086 16 Обсудить
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсуда12.11.2018 13:18
Расследования 12.11.2018 13:18
2974 6 Обсудить
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентов12.11.2018 12:43
Расследования 12.11.2018 12:43
5483 9 Обсудить
В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля12.11.2018 12:25
Расследования 12.11.2018 12:25
2234 4 Обсудить
Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговором12.11.2018 11:59
Расследования 12.11.2018 11:59
1177 5 Обсудить
В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидов11.11.2018 14:53
Расследования 11.11.2018 14:53
3104 0 Обсудить
Реклама