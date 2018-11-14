На «Красном Октябре» в Волгограде начали выплачивать зарплату





Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на рабочем совещании по решению проблем «Красного Октября» с участием конкурсного управляющего Сергея Харченко, своих профильных заместителей, главы администрации Волгограда Виталия Лихачева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, глава региона, в частности, заявил: «В связи с обращением конкурсного управляющего по оказанию помощи в выплате заработной платы работникам предприятия «Красный Октябрь» нами приняты меры по решению данного вопроса. Средства в полном объеме поступили на расчетные счета, и сегодня уже начаты выплаты начисленной заработной платы.

Продолжается совместная плановая работа по стабилизации и оздоровлению ситуации на волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь». На этом этапе наши усилия сосредоточены на создании условий по налаживанию стабильной работы предприятия, выявлению и купированию причин, затрудняющих, обременяющих и мешающих работе предприятия.

Считаю, что пришло время и необходимо приступить к комплексной проверке и аудиту всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Красный Октябрь» с привлечением специалистов по финансовому и бухгалтерскому учету и контролю, специалистов в сфере безопасности, в сфере организации закупок и торговой деятельности, юристов в области корпоративного права и защиты прав работников предприятия, специалистов по обеспечению ресурсами предприятия.

Считаю необходимым включить в состав комплексной комиссии представителей прокуратуры, налоговой инспекции, правоохранительных и контрольно-надзорных органов. По результатам работы комиссии все документы необходимо будет передать в прокуратуру и правоохранительные органы для вынесения правовой оценки деятельности руководства предприятия «Красный Октябрь», а также лиц и структур, способствовавших выводу активов предприятия, формированию фиктивной задолженности, что на протяжении многих лет приводило к убыткам и неоднократному банкротству предприятия. В итоге это все привело бы не только к остановке завода, но и к полному уничтожению предприятия «Красный Октябрь», что нанесло бы вред жителям Волгоградской области и государству в целом», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров поручил своим заместителям оказать полное содействие конкурсному управляющему в выплате заработной платы работникам предприятия, взять этот вопрос на особый контроль: «Мне надо точное понимание, что средства перечислили, выплата зарплаты началась — необходимо, чтобы все работники получили начисленную заработанную плату, это главный вопрос», — отметил глава региона.

Кроме того, поставлена задача проверить рациональность использования ресурсов: «Валентине Гречине и Виталию Лихачеву провести по своим направлениям аудит использованных заводом коммунальных и энергоресурсов, представить предложения по снижению затрат, чтобы у конкурсного управляющего было видение, какие средства надо вложить на первоначальном этапе, чтобы уменьшить издержки предприятия. Никто этим раньше не занимался», — сказал Андрей Бочаров.



