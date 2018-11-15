ВОЛМА заявляет экспорт одной из стратегических целей на 2019-й год





В компании видят в развитии внешнеэкономической деятельности плюсы не только для бизнеса, но и для волгоградского региона в целом.

До конца года еще больше месяца, но многие компании уже начинают подводить итоги и ставить цели на будущее. Завершение строительного сезона означает для компании ВОЛМА, крупнейшего российского производителя товаров для ремонта из гипса и цемента, начало этапа активного формирования планов и стратегии на 2019-й год. Успехи в работе на международных рынках в 2018-м году позволяют производителю называть работу на экспорт одной из приоритетных стратегических целей.

«Сегодня тема экспорта - как никогда актуальна, - считает генеральный директор Управляющей компании «ВОЛМА» Владимир Овчинцев. - Разница в курсе валют позволяет нам предлагать иностранным потребителям интересную цену, с которой местным производителям тяжело конкурировать. Качество нашей продукции, которое мы стараемся постоянно повышать, отвечает высоким запросам иностранцев, в том числе и в странах ЕС. Именно поэтому, определяя ключевые направления на следующий год, одним из таковых мы выбрали наращивание поставок заграницу».

Ключевые рынки экспорта продукции ВОЛМА в 2018 году – Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Грузия, Киргизия, Узбекистан, страны Балтии, Монголия, Финляндия. Цифры говорят сами за себя – за последние два года объем продаж сухих строительных смесей ВОЛМА за границу вырос на 250 процентов, гипсокартона – на 150 процентов. В компании считают, что это только начало.

«В этом году у нас состоялись первые отгрузки в Германию и Чехию, - рассказал директор по продажам «ВОЛМА» Ярослав Шестимиров. – Потребление гипсокартона в Германии – одно из самых больших в мире, естественно, мы тоже хотим предлагать европейским потребителям свою продукцию. В 2019-м году рассчитываем серьезно расширить свое присутствие на рынках этих стран, смотрим и на другие государства, где нас еще нет. Большие надежды возлагаем на сотрудничество с Ираном. Благодаря визиту волгоградской делегации в иранскую провинцию Мазандаран и проведенному администрацией Волгоградской области во главе с Андреем Ивановичем Бочаровым форуму «Деловой Каспий», нам удалось наладить целый ряд перспективных деловых контактов».





По оценкам экспертов, потенциал взаимных экспортно-импортных контрактов между компанией «ВОЛМА» и предприятиями Мазандарана может составить более полумиллиарда рублей в год. Существующие договоренности предполагают поставку в Иран не менее, чем 2 млн.кв. метров гипсокартонных листов, более 10 тыс. тонн гипсовых строительных смесей ручного и машинного нанесения, а также оборудования и комплектующих для механизированного применения отделочных работ.

«Взаимодействие власти и бизнеса – один из двигателей развития страны, - подчеркнул председатель совета директоров «ВОЛМА» Юрий Гончаров. – Мы всегда открыты для диалога, сами выступаем с инициативами, которые находят поддержку. В прошлом году наш завод посещала председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, мы регулярно общаемся с губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым, ведь именно в нашем родном Волгограде находится головное предприятие компании. Процесс совместной работы идет беспрерывно по широкому спектру вопросов».





Активность администрации волгоградского региона по развитию внешнеэкономических связей не ограничивается выстраиванием отношений только с Ираном. Так, в октябре завод «ВОЛМА-Волгоград» посетила делегация из Хорезмской области Узбекистана, находившаяся в Волгоградской области в рамках подготовки к Первому форуму межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

«Подобные визиты представителей других государств дают шанс местным предприятиям на выстраивание экспортных отношений, - отметил Владимир Овчинцев. – Когда общение проходит при посредничестве региональной администрации, переговоры становятся более статусными и официальными, обе стороны заранее уверены в серьезности своих намерений. Объем наших отгрузок в Среднюю Азию за последний год вырос более чем на 40%. Продукцию «ВОЛМА» хорошо знают потребители на этом рынке. Мы выражаем свою заинтересованность в приближении нашего производства к конечному потребителю. В этой связи во время переговоров, в том числе, обсуждался вопрос о строительстве завода на территории Узбекистана».

В компании «ВОЛМА» отмечают, что наращивание экспортных операций со стороны местных предприятий, это серьезный плюс для области, а помощь, которую оказывают региональные власти по выстраиванию отношений с иностранными партнерами, в итоге является взаимовыгодной.

«Экспортная активность влечет за собой дополнительную загруженность многих смежных предприятий, - продолжает Владимир Овчинцев.- Как крупных, в первую очередь приходят на ум транспортные компании, занимающиеся доставкой, так и гораздо более мелких, например языковых центров, у которых мы заказываем переводы информации на упаковках и инструкций по применению продуктов. Каждая экспортная операция еще и имиджевый плюс для региона, повышающий рейтинг его привлекательности и благополучности».

Сотрудничество между Администрацией Волгоградской области и компанией «ВОЛМА» не ограничивается поддержкой в сфере внешнеэкономической деятельности. Уже на протяжение нескольких лет под патронажем региональных властей в Волгограде проводится чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Компания ВОЛМА взяла на себя социальную миссию по поддержке студентов Волгоградского строительного техникума, участвующих в этих соревнованиях. Благодаря эффективной работе административно-преподавательского состава Волгоградского строительного техникума и совместным усилиям комитета образования Волгоградской области и «ВОЛМА», студенты образовательного учреждения три года подряд приносят региону золотые медали всероссийского финала WorldSkillsRussia.



