В Волгоградской природоохранной прокуратуре - новый руководитель

Экология 15.11.2018 16:03
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15.11.2018 16:03
Приказом Генерального прокурора РФ на должность Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора назначен Максим Макашов, сообщает ИА "Высота 102". До назначения на эту должность он возглавлял Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Максим Макашов родился в Волгограде в 1973 году. В органах прокуратуры работает с 1994 года.
Напомним, что должность Волгоградского природоохранного прокурора оставалась вакантной с декабря 2017 года. Бывший руководитель природоохранного надзорного ведомства Валерий Сегизеков ушел на повышение - он работает заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Сегизеков курирует деятельность межрайонных природоохранных прокуратур Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.
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