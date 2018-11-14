Общество

Переименование названия ООО «РГС-Медицина» на ООО «Капитал Медицинское Страхование» не влечет за собой необходимости замены полисов ОМС

Общество 14.11.2018 12:41 Реклама
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14.11.2018 12:41


Страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» получила новое название - ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»). Подробно об этих изменениях  ИА «Высота 102» рассказал директор филиала  в Волгоградской области Александр Никляев.
-Александр Валентинович, с какого времени вы начали работать под новым названием?
-Страховая медицинская организация ООО «РГС-Медицина», осуществляющая деятельность в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории  Волгограда и Волгоградской области, переименована в Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» в ноябре текущего года. 
Под этим именем мы продолжим строить одну из крупнейших компаний в системе обязательного медицинского страхования России.  Это важнейший этап в нашей 25-летней истории.  Мы начали свой пусть от истоков отечественной системы ОМС и, объединив  ресурсы восьми крупных федеральных и региональных компаний, создали компанию, которая накопила за четверть века уникальный опыт обеспечения граждан России страховой медицинской защитой в системе ОМС. 
Главной нашей наградой и главным достижением на этом пути является доверие миллионов соотечественников, которое наши сотрудники завоевали своим компетентным подходом и честным трудом. Мы обеспечиваем страховой защитой более 22 млн. человек в 42 регионах страны. По ключевым показателям мы по праву занимаем лидирующее положение среди российских страховых медицинских организаций и готовы к дальнейшему развитию. 
В новом названии нашла отражение наша ключевая цель, миссия нашей компании – повышение приоритета здоровья в обществе, обеспечение застрахованных лиц бесплатной медицинской помощи высокого качества на всей территории страны. В этом мы видим свои обязательства перед обществом, государством, гражданами России. 
-В последнее время среди населения распространяется информация, что ООО «РГС-Медицина» прекратила свою деятельность и застрахованные граждане должны срочно заменить полис ОМС. Так ли это?
-Это абсолютно ложная информация, как я уже говорил, компания продолжает свою работу в системе ОМС на территории Волгограда и Волгоградской области, только под новым названием -  «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ».
Смена названия компании не означает, что компания прекращает свою деятельность. 
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации изменение фирменного наименования юридического лица не относится к процедуре реорганизации и не влечет изменений его прав и обязанностей, а также изменений действующих правоотношений.
Например: если вы меняете фамилию – это не значит, что вы, как физическое лицо, перестали существовать.  Все ваши  и обязательства,  и  права при смене фамилии остаются за вами. Такая же ситуация и со сменой названия юридического лица.
-То есть граждане, получившие ранее полис ОМС в  ООО «РГС-Медицина», не должны его менять? Полис ОМС также продолжает действовать на всей территории РФ?
- Еще раз подчеркиваю, что изменения касаются только лишь названия компании и не влекут за собой необходимости замены полисов ОМС. Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории Российской Федерации. Их замена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не является обязательной. Требование о необходимости замены полисов ОМС, выданных ООО «РГС-Медицина», будет являться нарушением прав застрахованных лиц. 
Это официальная позиция единственного страховщика системы ОМС – Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который  лишь предоставил право по исполнению своих отдельных полномочий и страховым компаниям, и Территориальному фонду ОМС. Именно Федеральный фонд  формирует заявки на полисы ОМС в адрес Гознака РФ, где изготавливаются полисы и бумажные, и электронные, и наделен полномочиями давать  разъяснения, касающиеся реализации обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. 
Руководство Компании лично обращалось по этому вопросу в Федеральный фонд ОМС и получило ответ за подписью председателя Федерального фонда Н. Н. Стадченко.
-И гражданину при предъявлении в медицинской организации полиса  ОМС от ООО «РГС-Медицина» не откажут в  оказании   медицинской помощи?
-Отказать в оказании помощи по действующему полису не имеют права. Отказ в оказании медицинской помощи-грубейшее нарушение прав застрахованного гражданина. Если это произойдет, то застрахованный гражданин незамедлительно должен обратиться в страховую медицинскую компанию по телефонам горячей линии 8-800-100-81-01/02 (круглосуточно) или по телефону контакт-центра филиала 8(8442) 55-01-65.
Мы, как и прежде, будем круглосуточно стоять на защите прав  и законных интересов наших застрахованных лиц  при получении медицинской помощи в системе ОМС. Теперь будем обеспечивать эту защиту  под новым именем – «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ». Более подробную информацию о деятельности Компании в сфере ОМС граждане могут узнать на сайте www.kapmed.ru
От лица Компании я благодарю всех наших сотрудников, которые ежедневно предоставляют качественные медицинские страховые услуги «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» и, конечно, спасибо всем нашим клиентам, которые доверяют нам самое ценное – свое здоровье, главный КАПИТАЛ в жизни каждого человека! Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»!

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