Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического дома

Компания «Чибис» с грубейшими нарушениями продолжает капитальный ремонт дома на улице имени генерала Шумилова, 16, хотя должна быть отстранена от работ. Так считают жильцы дома, у которых складывается устойчивое мнение, что жилое здание на их глазах теряет архитектурный облик и красоту и становится заложником полной безответственности и подрядной организации «Чибис», и управляющей компании.

Напомним, ИА"Высота 102" сообщало о ситуации в материале «Компания «Чибис» шокировала жителей исторического дома в Волгограде сроками и качеством капремонта». Дом, действительно, исторический, другого такого в Кировском районе больше нет. В нем проживали заслуженные и знаменитые люди Сталинграда-Волгограда, на его фасаде установлена мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Шумилову.

«Подрядная организация, возглавляемая Алексеем Трояновским, должна была закончить ремонт 15 октября: капитально отремонтировать крышу и фасад, подвальные помещения, обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоотведения, - говорит председатель совета дома Виктор Левченко. – Но все сроки сорваны. Сейчас ударными темпами дом «окутывают» строительными лесами. На фасаде ведутся работы, которые нарушают все строительные нормы. После встречи с подрядчиком и представителями фонда капремонта было проведено собрание с жителями дома, на котором мы высказали свои претензии по проводимому капитальному ремонту дома и просили ускорить замену теплоснабжения. Нас заверили, что до отопительного сезона все будет сделано. Однако дом к отопительному сезону в полном объеме НЕ готов и сегодня. УК самоустранилась. Она не ведет контроль за работами, о чем люди их неоднократно просили. На жалобы жителей дома на холод в квартирах, - на первом и втором этажах температура не повышается выше 17° - 18°, - УК отсылает нас к подрядчику, хотя за коммунальные услуги мы платим именно управляющей компании».

По словам жильцов дома, работы также выполняются с отступлениями от проектно-сметной документации. В частности, не произведена гидроструйная очистка поверхности фасада, штукатурка наносится без грунтовки, что уже привело к пустотам, отсутствующие или поврежденные фрагменты не восстанавливаются, уничтожаются прежние особенности облика фасада и т.д.

На жалобы жильцов в региональный фонд капремонта зам. гендиректора Людмила Левченко ответила, цитируем: «Для проведения контроля выполняемых работ заключен договор со специализированной организацией, осуществляющей строительный контроль при проведении работ по капительному ремонту жилого дома №16 по улице Шумилова. Такой организацией является ООО «СК Артель». Замечаний от ООО «СК Артель» о некачественном выполнении работ или несоблюдении требований проектной организации не поступало…».

Из комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона месяц назад жильцам тоже пришел ответ: «… В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по капитальному ремонту фасада на 25%, инженерной системы отопления – на 50%. К выполнению остальных работ, определенных условиями договора, подрядная организация не приступала. В связи с нарушением сроков выполнения договорных обязательств по капремонту на МКД №16 региональным оператором в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями договора».

В самом фонде капремонта заявили, что только 15 ноября вступает в силу расторжение о договоре с компанией «Чибис», до этого время она имеет право проводить работы на доме.

Повторяем сюжет от 19 сентября 2018 года.