Общество

В Волгоградской области корейский фермер перекормил лук нитратами

Общество 14.11.2018 08:46
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14.11.2018 08:46


Индивидуальный предприниматель из Котельниковского района Волгоградской области привлечена к административной ответственности за то, что поставляла в Выпасновскую среднюю школу лук с повышенным содержанием нитратов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с заявлением в который обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, предприниматель пояснила, что приобрела партию лука на сельхозярмарке в Волгограде у главы КФХ В.Ли. А затем стала поставлять его в школу. При проверке овощной продукции выяснилось, что в луке выявлено превышение содержания нитратов. Так, при норме  в 80 мг/кг обнаружено 110 мг/кг. У предпринимателя, впрочем, не осталось подтверждающих приобретение овощей у главы фермерского хозяйства документов. Она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей. 

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