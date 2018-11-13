Общество

Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда

Общество 13.11.2018 20:01
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13.11.2018 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: горячий душ для рабочих «Красного Октября», волгоградцы мерзнут в квартирах и ищут виноватых, железобетонные работы на набережной и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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