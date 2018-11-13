Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцев





Сотрудник ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» привлечен к дисциплинарной ответственности за «странное» доверие подрядчику, который занимался благоустройством трассы «Волгоград-Краснослободс-Средняя Ахтуба». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы проверки КСП Волгоградской области расходования средств на ремонт и строительство дорог, согласно акту приемки работ вдоль трассы должно было шуметь листвой 351 дерево – тополя возрастом 9-10 лет. Общая стоимость работ на эти цели составила почти 900 тысяч рублей. И комитет транспорта и дорожного хозяйства оплатил все работы в полном объеме.

Однако выяснилось, что 62 саженца – погибли, многие лунки и вовсе были пустыми. Кроме того, возраст обнаруженных при осмотре саженцев тополя составлял всего 3 года. Также в документах была выявлена нестыковка: так, работы по высадке деревьев были произведены на месяц раньше, чем были приобретены саженцы (!). В КСП пришли к выводу, что бюджет Волгоградской области понес потери из-за такой «невнимательности» сотрудника ГКУ и чиновников комитета. Лишь недавно подрядчик за свой счет высадил 351 саженец тополя пирамидального возрастом 4 года вдоль трассы.



