Строители дороги под Волгоградом подсунули чиновникам «палки» вместо саженцев

Расследования 13.11.2018 12:09
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13.11.2018 12:09
Сотрудник ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» привлечен к дисциплинарной ответственности за «странное» доверие подрядчику, который занимался благоустройством трассы «Волгоград-Краснослободс-Средняя Ахтуба». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы проверки КСП Волгоградской области расходования средств на ремонт и строительство дорог, согласно акту приемки работ вдоль трассы должно было шуметь листвой 351 дерево – тополя возрастом 9-10 лет. Общая стоимость работ на эти цели составила почти 900 тысяч рублей. И комитет транспорта и дорожного хозяйства оплатил все работы в полном объеме.
Однако выяснилось, что 62 саженца – погибли, многие лунки и вовсе были пустыми. Кроме того, возраст обнаруженных при осмотре саженцев тополя составлял всего 3 года. Также в документах была выявлена нестыковка: так, работы по высадке деревьев были произведены на месяц раньше, чем были приобретены саженцы (!). В КСП пришли к выводу, что бюджет Волгоградской области понес потери из-за такой «невнимательности» сотрудника ГКУ и чиновников комитета. Лишь недавно подрядчик за свой счет высадил 351 саженец тополя пирамидального возрастом 4 года вдоль трассы.
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