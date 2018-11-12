Аналитика

Вскрылись новые факты целенаправленного уничтожения волгоградского ВМК «Красный Октябрь»

Аналитика 12.11.2018 20:02
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12.11.2018 20:02



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: вскрываются новые факты «подрывной деятельности» владельцев обанкротившегося ВМК «Красный Октябрь», при получении очередной взятки сотрудник администрации Волгоградской области сознался во всем, противопожарные рейды после трагедии с гибелью детей в Ленинске и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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