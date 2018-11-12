





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: вскрываются новые факты «подрывной деятельности» владельцев обанкротившегося ВМК «Красный Октябрь», при получении очередной взятки сотрудник администрации Волгоградской области сознался во всем, противопожарные рейды после трагедии с гибелью детей в Ленинске и другие темы дня.





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