Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умирать

За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Волгоградской области сократилось число умерших от основных причин смерти. Об этом говорится сегодня на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102». Так, от транспортных происшествий – на 21,2%, новообразований – на 9,4%, внешних причин – на 3,6%, инфекционных и паразитарных болезней – на 3,5%.

Зарегистрировано на 40% меньше смертей, причиной которых стали случайные отравления алкоголем, почти на 6% меньше – убийства и самоубийства. Практически не изменилось число умерших от болезней органов дыхания.