Здравоохранение

Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умирать

Здравоохранение 12.11.2018 14:02
751 7
12.11.2018 14:02


За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Волгоградской области сократилось число умерших от основных причин смерти. Об этом говорится сегодня на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102». Так, от транспортных происшествий – на 21,2%, новообразований – на 9,4%, внешних причин – на 3,6%, инфекционных и паразитарных болезней – на 3,5%.
Зарегистрировано на 40% меньше смертей, причиной которых стали случайные отравления алкоголем, почти на 6% меньше – убийства и самоубийства. Практически не изменилось число умерших от болезней органов дыхания.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Мичиган, Сингапур, Колорадо: в Волгоградской области готовятся к сезону гриппа
14.10.2018 08:25
2719 0
«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятие
17.10.2018 16:19
5639 9
Клиническая больница Волгограда вошла в пилотный проект по развитию медицинского туризма
08.11.2018 15:40
3867 0
Здравоохранение
08.11.2018 15:40
Здравоохранение 08.11.2018 15:40
3867 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
08.11.2018 10:26
Здравоохранение 08.11.2018 10:26
1344 5 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
23.10.2018 15:14
Здравоохранение 23.10.2018 15:14
8409 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.10.2018 16:19
Здравоохранение 17.10.2018 16:19
5639 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2018 11:41
Здравоохранение 15.10.2018 11:41
6076 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2018 08:25
Здравоохранение 14.10.2018 08:25
2719 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2018 15:56
Здравоохранение 12.10.2018 15:56
4005 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2018 20:02
Здравоохранение 09.10.2018 20:02
9388 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2018 10:13
Здравоохранение 09.10.2018 10:13
1820 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 16:30
Здравоохранение 03.10.2018 16:30
7949 14 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 13:47
Здравоохранение 03.10.2018 13:47
1692 9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2018 11:53
Здравоохранение 03.10.2018 11:53
1587 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2018 09:49
Здравоохранение 14.09.2018 09:49
12155 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
05.09.2018 13:56
Здравоохранение 05.09.2018 13:56
12636 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2018 13:06
Здравоохранение 04.09.2018 13:06
14455 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:16
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" дали теплоСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде суд оценил бездействие УК «ЖилСервис» в 150 тысяч рублей
17:00
ТЦ «Ворошиловский» открывает большую охоту на мечтуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде еще одна УК-«пустышка» может лишиться лицензииСмотреть фотографии
15:34
Наркокурьер проведет 8 лет в колонии за доставку в Волгоград 2 килограммов героинаСмотреть фотографии
14:53
Чиновника администрации Волгоградской области задержали при получении взятки (ВИДЕО)Cмотреть видео
14:21
Чиновники Волгоградской области обзавелись чирлидерамиСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде "металлисты" обчистили территорию военного городкаСмотреть фотографии
14:02
Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умиратьСмотреть фотографии
13:18
Лже-писателя увезли на неотложке из Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
12:43
В Волжском сотрудница банка гасила свои кредиты деньгами клиентовСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде предприниматель сел за инсценировку похищения застрахованного автомобиля
12:16
Волгоградский предприниматель навредил дорогам Башкирии на 700 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:09
Волжане задолжали энергетикам 450 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:59
Лже-писатель пришел в Волгоградский облсуд за приговоромСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде поставили точку в дорожно - строительном сезонеСмотреть фотографии
11:47
Волгоградские юные шахматисты вернулись домой с грузом золотаСмотреть фотографии
11:42
«МегаФон» запустил сервис для идентификации пользователей сайтов в один кликСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миромСмотреть фотографии
10:39
Депутат Астраханской облдумы, вслед за саратовским, попробует месяц протянуть «на копейки»Смотреть фотографии
10:31
Город в Волгоградской области заливает канализационными стокамиСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде собака нашла у водителя наркотикиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде иностранную авиакомпанию наказали за плохое отношение к пассажирамСмотреть фотографии
08:38
Сильный ветер принес в Волгоград красивый рассветСмотреть фотографии
18:22
Обитатели рассыпающихся домов в Волгограде привыкают к кладбищу Смотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По следам изумрудной златки: вырубку леса на острове Сарпинский прикрыли вредителемСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидовСмотреть фотографии
12:29
Полицейские кадеты впервые болели за «Ротор» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области порывы ветра достигнут 20 метров в секундуСмотреть фотографии
11:37
Три человека погибли при опрокидывании автомобиля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 