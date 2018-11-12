Волгоградстат: В Волгоградской области стали меньше умирать

Здравоохранение 12.11.2018 14:02
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12.11.2018 14:02
За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Волгоградской области сократилось число умерших от основных причин смерти. Об этом говорится сегодня на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102». Так, от транспортных происшествий – на 21,2%, новообразований – на 9,4%, внешних причин – на 3,6%, инфекционных и паразитарных болезней – на 3,5%.
Зарегистрировано на 40% меньше смертей, причиной которых стали случайные отравления алкоголем, почти на 6% меньше – убийства и самоубийства. Практически не изменилось число умерших от болезней органов дыхания.
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