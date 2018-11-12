



«МегаФон» первым предоставляет для коммерческой эксплуатации умную платформу с возможностями для удобной и безопасной аутентификации пользователей на интернет-ресурсах, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В основе работы решения — международная технология мобильной идентификации Mobile Connect.

Оно будет актуально для корпоративных клиентов сферы электронной коммерции и ритейла. Удобная и быстрая процедура регистрации побудит пользователей сайта совершать большее количество покупок и операций. Это в перспективе приведет к увеличению конверсии продаж, считают в компании.

Кроме того, внедрение решения позволит поддерживать актуальность данных клиентов компании и снизит риски мошенничества при проведении операций, в которых требуется подтверждение личности.

Для быстрого и удобного входа на сайт пользователю нужно сделать всего один клик, ввести номер телефона, на который придет push-уведомление от оператора для подтверждения входа или регистрации.

Такой способ требует от пользователя минимум действий, экономит время и избавляет от необходимости запоминать связку «логин-пароль», как в случае со стандартной регистрацией. Кроме того, абоненту не нужно предупреждать о переходе к другому оператору или переоформлении сим-карты. Умная платформа будет знать об этом и в целях безопасности может сообщать эту информацию сайту.

Решение обеспечивает высокий уровень безопасности. Зайти на сайт сможет только владелец телефона, причем с любого устройства – будь то компьютер, планшет или мобильный телефон. Push-сообщение, которое используется для процедуры аутентификации абонента, отправляется по каналу, который шифруется персональным ключом для каждого абонента.

В случае кражи телефона и информирования оператора о необходимости блокировки сим-карты, платформа тут же разрывает связку со всеми сайтами. Так, злоумышленник не сможет воспользоваться номером и телефоном в своих целях. Механика работы решения не подразумевает передачу персональных данных, с согласия абонента передается только номер телефона.

«По нашим оценкам, пользователи в возрасте 16-34 лет положительно оценивают внедрение такого способа аутентификации. В использовании технологии заинтересован и бизнес-финансово устойчивые компании, которые активно стремятся к цифровому лидерству, стараются первыми внедрять инновации в свои бизнес-процессы и предлагать технологичные решения своим клиентам. Мы уверены, что безопасный, быстрый и удобный доступ к онлайн ресурсам в перспективе позволит бизнесу, обществу и государству, активнее взаимодействовать в интернет пространстве», — прокомментировал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

«Совместно с «МегаФоном» мы в тесном сотрудничестве с другими операторами и GSMA занимаемся внедрением технологии мобильной аутентификации. Благодаря накопленному опыту разработки цифровых проектов и команде профессионалов высокого уровня мы запускаем такой сервис первыми. Решение уже получило поддержку экспертов мирового уровня - мы продемонстрировали его в рамках Mobile World Congress, организатором которого выступает GSMA. Это подтверждает, что мы движемся в верном направлении в части предоставления максимально удобных и полезных решений для пользователей», - отметил Ян Кухальский, генеральный директор «МегаЛабс».

здесь . Узнать подробнее о решении и возможностях его подключения можно





Дополнительная информация

Mobile Connect – это международный проект по разработке единого стандарта для аутентификации и идентификации на основе абонентского номера. Проект инициирован ассоциацией GSMA в 2014 году и уже привлек более 100 млн пользователей в 70 операторах из 38 стран. Для российского рынка это новая услуга, внедрение которой также проходит под эгидой ассоциации GSMA. В январе 2018 года российские операторы сотовой связи «МегаФон», «МТС», «Билайн» и Tele2 заявляли о начале совместного тестирования технологии Mobile Connect.



