В Волгограде «Красный Октябрь» будут спасать всем миром





Вопросу о ситуации на волгоградском предприятии «Красный Октябрь» посвятил рабочее совещание глава региона Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, так, было принято решение создать совместно с руководством предприятия и всеми заинтересованными федеральными и региональными органами власти, общественными организациями Наблюдательный совет для осуществления наблюдения и контроля за решением проблемных вопросов ВМК «Красный Октябрь». В его состав войдут представители трудового коллектива, ветераны предприятия, представители профсоюзов, правоохранительных органов и надзорных структур, депутатов городской и областной дум, профильных общественных организаций.

«Нужно защитить права работников. Только с января 2017 года на предприятии было сокращено около 2000 человек, — глава региона подчеркнул, что благодаря совместной работе с руководителями других предприятий региона значительная часть этих работников перешла на другие производственные площадки. Однако сейчас обнаружены документы о подготовке к сокращению еще порядка 1200 человек. — Шло целенаправленное уничтожение предприятия. Сейчас у нас совместно с трудовым коллективом есть возможность в ходе непростой многоплановой работы завершить с наследием 90-ых годов и выйти на развитие. На этом этапе главное — защита работников, налаживание стабильной производственной деятельности совместно с коллективом»

Заместителю губернатора Роману Бекову совместно с руководством предприятия предстоит лично провести встречи во всех цехах и объективно рассказать о текущей ситуации и о путях выхода из нее; провести встречи с заказчиками продукции завода – оценить контрактные обязательства, возможности и сроки их исполнения; обеспечить регистрацию торгового дома предприятия в Волгоградской области, перенести в регион налоговую базу, обеспечить прозрачность финансовых потоков.

С участием специалистов регионального управления Ростехнадора будет проведено обследование технического состояния предприятия, его оборудования и инфраструктуры. Поставлена задача при необходимости исправить критические моменты и наметить график выхода на плановый текущий ремонт и обслуживание всего используемого оборудования и инфраструктуры предприятия.

Главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву совместно с руководством предприятия поручено оказать содействие в возобновлении работы систем отопления, в том числе работы котельной, находящейся на территории предприятия, и в подаче горячей воды в цеха. Кроме того, предстоит проработать вопрос и представить предложения по благоустройству территории, прилегающей к ВМК «Красный Октябрь».

В целях защиты трудовых прав работников предприятия перед профильными заместителями губернатора главой региона поставлена задача принять все необходимые меры для выплаты заработной платы в целях защиты трудовых прав работников предприятия.

Для обеспечения дальнейшего развития предприятия заместителю губернатора Роману Бекову совместно с руководством предприятия предстоит проработать вопрос с Министерством промышленности и торговли РФ по организации встречи губернатора Волгоградской области с Министром промышленности и торговли РФ по вопросу развития металлургического завода «Красный Октябрь»; провести рабочие встречи с руководством государственных корпораций и крупных компаний из числа действующих и потенциальных заказчиков предприятия с целью подтверждения имеющихся заказов и формирования портфеля заказов на перспективу.

Перед заместителем губернатора Зиной Мержоевой поставлена задача совместно с руководством предприятия проработать и представить план мероприятий по подготовке квалифицированных кадров в соответствии с потребностями предприятия.

Заместителям губернатора Роману Бекову, Василию Иванову совместно с руководством предприятия предстоит проработать вопрос и представить план-график мероприятий по установке на заводе (цех ЭСПЦ-2) оборудования для очистки промышленных выбросов в атмосферу; провести рабочую встречу с руководством предприятий, поставляющих металлоконструкции и другие материалы, а также обеспечивающих строительно-монтажные работы по установке системы газоочистки ЭСПЦ-2, с целью предоставления им гарантий оплаты за поставленную продукцию и выполненные работы; совместно с региональным управлением Росприроднадзора изучить экологическую ситуацию на предприятии и вокруг него, составить конкретный план ликвидации накопленного экологического ущерба и предотвращения нового. Глава региона подчеркнул, что необходимо заключить новое соглашение с заводом по устранению накопленных экологических проблем, при этом обеспечив на этот период безостановочную работу предприятия.

Напомним, на днях арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь " банкротом. На счетах металлургического гиганта не осталось ни рубля. Глава региона назвал сложившуюся ситуацию следствием неэффективного руководства предприятием и заверил, что власти не бросят рабочих на произвол судьбы.



