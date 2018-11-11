В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидов





К 3 годам лишения свободы условно приговорен заместитель управляющего одного из магазинов Волгограда за контрабанду стероидов, которые он заказал с иностранного сайта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, приговор поклоннику бодибилдинга Ворошиловский районный суд вынес в сентябре текущего года, но представитель гособвинения, посчитав наказание слишком мягким, его обжаловал. Сам осужденный с решением районного суда был полностью согласен, просил оставить его в силе, что суд и сделал, оставив апелляционное представление гособвинителя без удовлетворения.

По материалам дела, мужчина, стремясь к увеличению спортивных результатов в виде роста мышечной массы и снижения веса, заказал с иностранного сайта 20 флаконов тестостерона пропионата - одного из самых востребованных в бодибилдинге стероидов. В Российской Федерации этот препарат относится к сильнодействующим веществам и подлежит предметно-количественному учету.

Мужчину с посылкой при выходе из почтового отделения задержали сотрудники ФСБ.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых хронических заболеваний, а также наличие на иждивении престарелой матери-инвалида.



