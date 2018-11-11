В Волгограде поклонник бодибилдинга выслушал приговор за контрабанду стероидов

Расследования 11.11.2018 14:53
774 0
11.11.2018 14:53
К 3 годам лишения свободы условно приговорен заместитель управляющего одного из магазинов Волгограда за контрабанду стероидов, которые он заказал с иностранного сайта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, приговор поклоннику бодибилдинга Ворошиловский районный суд вынес в сентябре текущего года, но представитель гособвинения, посчитав наказание слишком мягким, его обжаловал. Сам осужденный с решением районного суда был полностью согласен, просил оставить его в силе, что суд и сделал, оставив апелляционное представление гособвинителя без удовлетворения.
По материалам дела, мужчина, стремясь к увеличению спортивных результатов в виде роста мышечной массы и снижения веса, заказал с иностранного сайта 20 флаконов тестостерона пропионата - одного из самых востребованных в бодибилдинге стероидов. В Российской Федерации этот препарат относится к сильнодействующим веществам и подлежит предметно-количественному учету.
Мужчину с посылкой при выходе из почтового отделения задержали сотрудники ФСБ.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых хронических заболеваний, а также наличие на иждивении престарелой матери-инвалида.
Реклама
Популярное по теме
04.11.2018 19:05
38888 0
12.10.2018 15:37
16427 9
04.11.2018 12:21
34882 2
В Волгоградской области любительница «жить в займы» получила шанс на пересмотр приговора11.11.2018 09:02
Расследования 11.11.2018 09:02
1459 0 Обсудить
Студентка из Волгограда не избежала наказания за интернет-обман москвички10.11.2018 14:30
Расследования 10.11.2018 14:30
2917 0 Обсудить
В Волгограде ночной «извозчик» осужден за разбойное нападение на пассажира10.11.2018 09:50
Расследования 10.11.2018 09:50
1956 0 Обсудить
В Волгограде осужденного лже-писателя вновь заподозрили в обмане пенсионеров09.11.2018 14:55
Расследования 09.11.2018 14:55
9789 5 Обсудить
В Волгограде разоблачили фейк о свалке из уголовных дел09.11.2018 11:39
Расследования 09.11.2018 11:39
2103 4 Обсудить
В Волгограде задержали заработавших миллионы «генералов песчаных карьеров»09.11.2018 10:42
Расследования 09.11.2018 10:42
9947 12 Обсудить
Экспертиза признала вменяемым убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области08.11.2018 12:03
Расследования 08.11.2018 12:03
9521 10 Обсудить
Вменяем или нет?: в Волгограде результаты экспертизы убийцы-расчленителя исследуют в закрытом режиме08.11.2018 11:48
Расследования 08.11.2018 11:48
856 2 Обсудить
В Волгограде бывший заключенный вновь попал за решетку за передачу героина в колонию08.11.2018 10:17
Расследования 08.11.2018 10:17
951 3 Обсудить
В Волгоградской области женщину-инвалида отправили в колонию за серию краж08.11.2018 09:09
Расследования 08.11.2018 09:09
1800 10 Обсудить
В Волгограде главбух тратил на себя миллионы гендиректора фирмы07.11.2018 16:13
Расследования 07.11.2018 16:13
8561 8 Обсудить
Дело об ограблении ювелирных салонов в трех регионах РФ рассмотрят в Волгограде07.11.2018 15:29
Расследования 07.11.2018 15:29
1308 0 Обсудить
Двое поджигателей торгового павильона в Волгограде не смогли обжаловать приговор07.11.2018 15:03
Расследования 07.11.2018 15:03
1360 3 Обсудить
В Волгоградской области вынесли приговор лжепедиатру07.11.2018 14:55
Расследования 07.11.2018 14:55
2178 3 Обсудить
Бывший замначальника колонии в Волгоградской области стал заключенным колонии07.11.2018 09:47
Расследования 07.11.2018 09:47
8270 5 Обсудить
Реклама