



Жительница Урюпинска Елена Шрамко, осужденная за мошенничество с займами на квартиру, получила шанс на пересмотр вынесенного ей приговора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление суда кассационной инстанции, принято решение об отмене апелляционного определения Волгоградского облсуда, которым был подтвержден приговор Урюпинского городского суда о назначении Шрамко 4 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в тот же суд на новое апелляционное рассмотрение, но в ином составе суда.

Как ранее сообщало информагентство, Шрамко была осуждена Урюпинским горсудом в январе текущего года. Установлено, что на протяжении трех лет - с марта 2011 по ноябрь 2014 - женщина занимала деньги, якобы на покупку квартиры для дочери. Но как оказалось на деле, ни покупать жилплощадь, ни возвращать деньги женщина и не намеревалась. Всего ее жертвами стали 12 человек, у которых она выманила более трех миллионов рублей. Апелляционная инстанция в марте текущего года приговор оставила в силе, но адвокат подал кассационную жалобу.

Защитнику удалось убедить суд, что при рассмотрении дела в апелляционной инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального закона. До нового рассмотрения дела Шрамко будет находиться под стражей.



